Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác về an ninh mạng thuộc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang (ảnh trên), nhấn mạnh: Công tác bảo đảm an ninh mạng phải được triển khai theo phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá và nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin; lực lượng chuyên trách cần nghiêm túc đánh giá những vấn đề đặt ra qua diễn tập, đúc rút kinh nghiệm và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố.

Tham gia diễn tập phòng, chống tấn công mạng có 5 đội thi, gồm đại diện Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và cán bộ phụ trách an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh theo dõi các đội tham gia diễn tập

Các đội thi thực hành trực tiếp trên môi trường mạng ảo Cyber Range với kịch bản giả định Cổng thông tin điện tử phục vụ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh bị tấn công, xâm nhập trái phép. Trong thời gian 2 giờ, các đội phải xử lý 35 nhiệm vụ, tập trung vào các kỹ năng phát hiện, khoanh vùng, điều tra, truy vết, cô lập và khắc phục sự cố.

Thông qua tình huống mô phỏng sát với thực tiễn, các đội có cơ hội kiểm tra khả năng phối hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn và triển khai quy trình ứng cứu khi hệ thống thông tin bị tấn công.

Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đội tham gia.

Cùng với hoạt động diễn tập, chương trình còn tổ chức tập huấn chuyên sâu với sự tham gia của 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố an ninh mạng; đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị, vận hành các hệ thống thông tin tại cơ sở.

Chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng liên khối năm 2026 không chỉ là dịp kiểm tra năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp giữa các lực lượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong bảo đảm an toàn thông tin. Qua đó, từng bước củng cố năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin, phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, góp phần giữ vững an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.