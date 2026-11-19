Tham dự chương trình có ông Dương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Yên Hoa, cùng đại diện chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn Nà Pầu.

Được biết, thôn Nà Pầu là địa bàn sinh sống của 53 hộ đồng bào dân tộc Dao với tổng số 238 nhân khẩu. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có 42 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Do đặc điểm địa hình đồi núi, các hộ dân phân bố rải rác trên những triền đồi; nhiều tuyến đường dân sinh còn thiếu ánh sáng, gây trở ngại cho việc đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận phát biểu

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, công trình lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời được triển khai với tổng số 153 đèn, gồm 100 đèn lắp đặt trên các tuyến đường dân sinh và 53 đèn dành tặng cho 53 hộ gia đình, mỗi hộ một đèn. Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn khi đêm xuống, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những vùng đồng bào còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc triển khai công trình thắp sáng đường nông thôn, Thượng tọa Thích Thiện Thuận cũng đã trao đổi và thống nhất với chính quyền xã Yên Hoa về việc tài trợ xây dựng 200m đường bê-tông tại thôn Nà Pầu, với chiều rộng 3,5m. Công trình hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn.

Thăm hỏi bà con ở thôn Nà Pầu

Dịp này, Thượng tọa cùng đoàn đã trao tặng quà đến 53 hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao. Mỗi hộ được nhận hai chiếc mền và 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần hỗ trợ bà con trang trải những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nhất là khi mùa lạnh đang đến gần. Tổng trị giá toàn bộ chương trình là 850 triệu đồng.