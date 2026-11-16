Tuyên Quang: Đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án giao thông trọng điểm hơn 17.500 tỷ đồng

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) là dự án thuộc nhóm A, có chiều dài gần 58km, tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2030. Tuyến đường được đầu tư theo quy mô cao tốc cấp 100, gồm 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 25,25m, với 3 nút giao liên thông và một nút giao bằng cuối tuyến.

Dự án đi qua các xã: Tân Quang, Linh Hồ, Vị Xuyên, Phú Linh, Thanh Thủy và phường Hà Giang 1. Điểm đầu tại Km104+295, kết nối với điểm cuối dự án giai đoạn 1; điểm cuối tại Km161+901,15, giao với Quốc lộ 2 và kết nối Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đến nay, dự án đã được bố trí 2.100 tỷ đồng vốn. Chủ đầu tư đang triển khai các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định, Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án.

Đối với dự án Đường từ trung tâm xã Sơn Thủy đến cầu Kim Xuyên và tuyến nối IC4 đi Sơn Thủy lên cụm công nghiệp Phúc Ứng, tổng chiều dài gần 38km, gồm tuyến Sơn Thủy - Kim Xuyên dài hơn 21,7km và tuyến nối IC4 dài gần 16km.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến 2.780 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh đang triển khai các bước chuẩn bị, trong đó có lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá tác động môi trường và xây dựng tiến độ chi tiết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tập trung thảo luận phương án lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời nhận diện những khó khăn có thể phát sinh, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đồng ý với đề xuất của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh và các sở, ngành; thống nhất phương thức lựa chọn nhà thầu với hình thức đấu thầu các gói thầu xây lắp theo quy định thông thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xác định số lượng gói thầu phù hợp với điều kiện thực tế và tiến độ triển khai; phối hợp với các sở, ngành hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và kế hoạch triển khai tổng thể ngay trong tháng 11. Các cơ quan liên quan phải ưu tiên giải quyết thủ tục, bảo đảm sớm tổ chức đấu thầu và thi công.

Đối với dự án đường Sơn Thủy - Kim Xuyên và tuyến nối IC4, ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp phía Nam tỉnh. Do đó, các đơn vị cần khẩn trương triển khai, phân định rõ trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời chủ động rút ngắn thời gian thực hiện các bước, thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm chặt chẽ, khả thi; làm rõ quy mô, tổng mức đầu tư, hướng tuyến và thời gian thực hiện; rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, thủ tục về đầu tư công, đất đai và môi trường.

Các sở, ngành và địa phương có dự án đi qua cần phối hợp thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, trách nhiệm; chủ động tham mưu phương án bố trí vốn kịp thời, bảo đảm nguồn lực và đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.