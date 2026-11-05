Ngày 5/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1214, tổ chức hội nghị trực tuyến với 124 xã, phường nhằm sơ kết 5 ngày đầu triển khai đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai và giải quyết hồ sơ tồn đọng trên địa bàn.

Theo Kế hoạch số 412 của UBND tỉnh, đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 1–15/11, tập trung làm sạch dữ liệu, khắc phục lỗi kỹ thuật, phấn đấu chuyển tối thiểu 80% số thửa đất Nhóm 2 lên Nhóm 1. Toàn bộ số thửa Nhóm 2 còn lại phải được chuẩn hóa trước ngày 30/11.

Tuyên Quang đẩy nhanh chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu bàn giao 16.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện cho người dân; hoàn thành việc xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính đối với hơn 33.500 trường hợp có giấy chứng nhận đang lưu giữ tại các cơ quan chức năng. Việc cấp giấy chứng nhận lần đầu tại 16 xã chậm tiến độ cũng được yêu cầu đẩy nhanh.

Sau 5 ngày triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều động 57 cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ các địa phương có khối lượng công việc lớn. Đối với 16 xã chậm tiến độ, kế hoạch chi tiết đã được ban hành, kèm chỉ tiêu giải quyết cụ thể cho từng phần việc.

Văn phòng Đăng ký đất đai cũng rà soát, trích xuất danh sách các thửa đất còn thiếu hồ sơ quét hoặc chưa được xác thực thông tin để phối hợp với cấp xã tập trung xử lý.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 1214 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, vướng mắc; phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ hoàn thành.

Các xã, phường cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, huy động nhân lực, đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng và trao giấy chứng nhận đủ điều kiện đến người dân.

Việc triển khai quyết liệt đợt cao điểm không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.