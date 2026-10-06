Tuyên Quang đẩy mạnh xây dựng Đảng và phát triển toàn diện các nhiệm vụ trong tháng 10/2026

Theo định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, công tác tuyên truyền trong tháng 10 tập trung quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền các chủ trương về tổ chức không gian phát triển, phát triển vùng và du lịch.

Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về việc hoàn thiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trọng tâm là phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang.

Tập trung vào các động lực phát triển kinh tế

Một trong những nội dung trọng tâm là tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026, đồng thời làm rõ nhiệm vụ, giải pháp quý IV.

Chú trọng thông tin kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; tạo đồng thuận trong triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái được xác định là những nội dung cần tập trung tuyên truyền. Cùng với đó là vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phục vụ thi công.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, gắn với Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư và các hoạt động hưởng ứng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lễ hội Lồng Tồng - Lâm Bình là nét văn hóa đặc sắc của Tuyên Quang

Đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá du lịch

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Công dân số Việt Nam 15/10 năm 2026 được tăng cường tuyên truyền, tập trung vào những kết quả thực chất trong Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, nhất là các giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Tuyên Quang tiếp tục quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua các sự kiện lớn như Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026, Lễ hội Hoa tam giác mạch và các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.

Chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh

Trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, công tác tuyên truyền, cảnh báo và nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên tai được Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tháng 10 tiếp tục thông tin về hoạt động của Quốc hội, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và những sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trong tháng.