Tuyên Quang đầu tư hơn 2.780 tỷ đồng làm tuyến đường kết nối các cụm công nghiệp

Dự án được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 26/10/2026.

Hạ tầng giao thông tỉnh Tuyên Quang đang được đầu tư, xây dựng.

Dự án đường mới được kỳ vọng là bước đệm quan trọng hoàn thiện hạ tầng và phát triển mạnh mẽ lợi thế thu hút đầu tư của cụm các xã phía Nam của tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, dự án có chiều dài hơn 21,71km, thuộc Dự án nhóm B; có tổng mức đầu tư trên 2.780 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, ngân sách Trung ương là hơn 2.048 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 731 tỷ đồng; được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước.

Về quy mô, đoạn tuyến đường từ Trung tâm xã Sơn Thủy - cầu Kim Xuyên được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 14m, bề rộng dải cây xanh dự trữ ở giữa 9m. Tổng chiều dài phân đoạn khoảng 21,71km.

Điểm đầu giao với quốc lộ 2C sau khi cải tạo, tương ứng cầu Bâm hiện hữu thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang.

Điểm cuối thuộc Km21+714 (Điểm giao với ĐT.186 tại nút giao ngã 3 hiện trạng) đường dẫn hai đầu cầu Kim Xuyên thuộc địa phận xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đoạn cải tạo hai đầu cầu Bâm trên quốc lộ 2C, đầu tư cải tạo phù hợp theo quy mô quốc lộ 2C hiện hữu, bảo đảm đồng bộ và vuốt nối êm thuận. Mặt đường rộng 7m, có chiều dài phân đoạn khoảng 0,75km.

Đoạn nối IC4 đi Sơn Thủy đến khu vực Cụm công nghiệp Phúc Ứng, tận dụng tối đa kết cấu hạ tầng tuyến ĐT.185 hiện hữu; tuyến được đầu tư, cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Bề rộng nền đường 12m; mặt đường rộng 7m. Tổng chiều dài phân đoạn khoảng 13,5km.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Ban Quản lý dự án ĐTXD số 1 tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo dự án sớm triển khai thi công, quản lý chặt chẽ chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động môi trường trong quá trình thi công.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh đã khẩn trương tiến hành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Ông Bùi Công Phượng, Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, Ban sẽ triển khai ngay các nhiệm vụ theo trình tự thủ tục, sớm đưa vào sử dụng ngày nào sẽ phục vụ hiệu quả cho phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ các xã phía Nam của tỉnh.

Theo ông Bùi Công Phượng, mục tiêu đầu tư dự án là hình thành trục giao thông kết nối liên hoàn từ khu vực IC4 - Sơn Thủy - Cụm công nghiệp Phúc Ứng đến khu vực cầu Kim Xuyên, kết nối các khu dân cư với các trục giao thông chính của tỉnh; tăng khả năng thu gom, phân phối lưu lượng, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch và giảm áp lực lên tuyến quốc lộ 2C.

Đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các xã Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn và khu vực lân cận; nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc đầu tư dự án đường từ trung tâm xã Sơn Thủy - cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn và đường nối IC4 đi Sơn Thủy lên cụm công nghiệp Phúc Ứng sẽ góp phần tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, nhu cầu đi lại của nhân dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư.