Việc đấu giá được thực hiện tại các khu vực chưa thăm dò khoáng sản, gồm 6 mỏ với 8 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cụ thể: Mỏ đá cát kết Trường Sinh, xã Trường Sinh; mỏ đá granit Phú Sơn, xã Phú Lương; mỏ đá cát kết Ao Chùa, xã Hồng Sơn; mỏ đá vôi Định Chung, xã Sơn Thủy và xã Sơn Dương; mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm gạch tại thôn Cầu Trâm, xã Phú Lương; mỏ đá vôi Làng Mông, xã Đông Thọ.

Thời gian thực hiện đấu giá trong quý IV năm 2026. Trường hợp chưa thực hiện được trong năm 2026, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được chuyển sang các năm tiếp theo. Các phiên đấu giá được tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và đấu giá tài sản.

Kế hoạch nhằm thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào thăm dò, khai thác hiệu quả khoáng sản, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc tổ chức đấu giá phải bảo đảm công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; tổ chức xét chọn hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.