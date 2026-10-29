Tuyên Quang: Dấu ấn lịch sử và khát vọng vươn lên trong chuỗi sự kiện 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang

Các sự kiện không chỉ nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng mà còn tôn vinh những thành tựu kinh tế - xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2026). Ảnh: Sở VHTT&DL Tuyên Quang

Lịch sử ghi nhận tên gọi Tuyên Quang xuất hiện lần đầu từ thời nhà Trần. Trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi như lộ, trấn, thừa Tuyên hay xứ, vùng đất này luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào tháng 11 năm 1831, khi vua Minh Mệnh chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra phía Bắc thành 18 tỉnh, chính thức đưa Tuyên Quang trở thành đơn vị hành chính trực thuộc triều đình phong kiến. Ngày 04/11/1831 được chọn là Ngày thành lập tỉnh.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Chương trình gặp mặt kỷ niệm diễn ra vào sáng ngày 04/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 260 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và báo chí.

Tại đây, màn nghệ thuật đặc sắc "Âm vang cội nguồn, rạng rỡ tương lai" và phim phóng sự "Tuyên Quang - Tự hào 195 năm hình thành và phát triển" sẽ tái hiện sinh động hành trình từ "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô Kháng chiến" đến một Tuyên Quang đổi mới, năng động hôm nay.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII tại Tuyên Quang. Ảnh: Sở VHTT&DL Tuyên Quang

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 03 đến 04/11/2026, Triển lãm với chủ đề "Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển" cũng diễn ra tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh. Triển lãm giới thiệu đến công chúng hàng loạt hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách và tác phẩm ảnh nghệ thuật khắc họa những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời trưng bày tư liệu về giai đoạn Hà Giang trước khi sáp nhập. Vào tối ngày 04/11/2026, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với cùng chủ đề sẽ tiếp tục bùng nổ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, lan tỏa không khí phấn khởi trong toàn cộng đồng.

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang cũng tiến hành khánh thành các công trình, dự án trọng điểm gồm Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên (nay thuộc xã Tân Trào) và Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Các công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn nâng cao giá trị Khu di tích, phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách.

Sự kiện kỷ niệm năm nay thêm phần rực rỡ khi hòa cùng không khí Lễ hội hoa Tam giác mạch tại các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã khai mạc từ ngày 25/10/2026. Cùng với đó là chuỗi hoạt động về nguồn, dâng hương, báo công tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên toàn địa bàn.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nhìn lại chặng đường vẻ vang, bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ đi trước. Sự kiện củng cố quyết tâm chính trị, tạo động lực mới để toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.