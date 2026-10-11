Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV/2026 phải đạt ít nhất 15,04%

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Tuyên Quang ước tăng 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước đạt 78,2% dự toán; hoạt động du lịch khởi sắc với hơn 3,2 triệu lượt khách. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Mô hình đèn Trung thu rực rỡ trong đêm khai hội Thành Tuyên 2026. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Trong công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xử lý 1.558/1.673 cơ sở, đạt khoảng 93,1%; còn 115 cơ sở đang tiếp tục được xử lý. Các cơ sở được rà soát, bố trí theo nhu cầu sử dụng thực tế, ưu tiên phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và mục đích công cộng. Những cơ sở có khả năng khai thác được xem xét cho thuê, đấu giá nhằm tạo nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích kết quả tăng trưởng, dư địa phát triển và những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế. Các ý kiến đề xuất rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng quý IV để bù đắp phần thiếu hụt của các quý trước; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành và giải pháp tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,17%, áp lực tăng trưởng trong quý IV là rất lớn. Theo tính toán, tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt ít nhất 15,04%. Đây là mục tiêu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với các công trình trọng điểm, việc kiểm tra, đôn đốc phải được thực hiện hằng ngày, tổng hợp kết quả theo tuần; các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cùng với đó, các sở, ngành phải phối hợp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “luồng xanh 50%” đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, không để thủ tục làm chậm tiến độ triển khai. Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài cả trong và ngoài ngân sách, qua đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm hoàn thành việc sắp xếp, xử lý; đẩy nhanh thủ tục đấu thầu, đấu giá, khai thác hiệu quả tài sản công và huy động thêm nguồn lực đầu tư xã hội, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.