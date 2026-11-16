Tuyên Quang đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng AI cho 100% cán bộ, công chức, viên chức

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt được rà soát, số hóa, chuẩn hóa, kết nối và sẵn sàng khai thác phục vụ AI. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện mở, cung cấp dữ liệu theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đặt mục tiêu nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh theo hướng tích hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định; phổ cập kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm cho 100% cán bộ, công chức, viên chức. Đối với dịch vụ công, phấn đấu 100% nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được tích hợp hoặc hỗ trợ xử lý bằng AI, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tối thiểu 30% so với năm 2026.

Thời gian tới, tỉnh ưu tiên tích hợp AI vào ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong ảnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Minh Ngọc xử lý hồ sơ cho người dân. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra 14 nhóm nhiệm vụ với 83 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, dữ liệu, hạ tầng và mô hình AI; nghiên cứu, làm chủ công nghệ; ứng dụng AI trong quản lý nhà nước và các ngành, lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận công nghệ; đồng thời phát triển hệ sinh thái và hoàn thiện cơ chế quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

Trong đó, tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng AI cho cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, kỹ sư và người lao động; ưu tiên đội ngũ trực tiếp quản trị dữ liệu, tích hợp, vận hành và giám sát hệ thống. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu; khai thác các nền tảng số dùng chung, hạn chế đầu tư hệ thống độc lập, trùng lặp.

AI được định hướng ứng dụng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phân tích chính sách, dự báo kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính và nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch, văn hóa và bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng công nghệ này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Các cơ quan không được cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin nội bộ chưa được phép khai thác cho các công cụ AI công cộng. Kết quả do AI tạo ra phải được kiểm tra, đánh giá; không thay thế trách nhiệm thẩm định và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu xác định các bài toán AI ưu tiên của tỉnh. Danh mục này dự kiến được công bố lần đầu trong năm 2027, tạo cơ sở để doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu tham gia đề xuất, phát triển và triển khai các giải pháp phù hợp.