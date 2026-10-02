Tuyên Quang đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GRDP vào năm 2030

Tuyên Quang hướng tới phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 71-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kế hoạch xác định bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, nền kinh tế.

Đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp môi trường; 100% nguồn nước thải, khí thải lớn được lắp đặt, vận hành và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường.

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn được nâng lên 15%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95,5% tại đô thị và 85% tại nông thôn. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 62%.

Trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, Tuyên Quang đặt mục tiêu 70% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn; 80% hộ dân tại vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững được xác định là một hướng phát triển quan trọng. Bên cạnh mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GRDP, Tuyên Quang phấn đấu giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1-1,5% mỗi năm và có 1-2 công trình xây dựng xanh được chứng nhận.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh Tuyên Quang sẽ hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường, lồng ghép yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu và hạ tầng bảo vệ môi trường vào quy hoạch đô thị, nông thôn và các dự án phát triển ngành.

Công tác thẩm định dự án đầu tư được tăng cường các yêu cầu về môi trường, tài nguyên và công nghệ; hạn chế thu hút các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, phát thải nhiều chất ô nhiễm, khí nhà kính hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái.

Từ quý IV.2026, tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí và Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt giai đoạn 2026-2030; tăng cường kiểm soát nguồn thải vào lưu vực sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy và các hệ thống sông, hồ, suối trên địa bàn. Các mô hình phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế và xử lý kết hợp thu hồi năng lượng được xây dựng, nhân rộng.

Trong ứng phó biến đổi khí hậu, Tuyên Quang sẽ rà soát, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu, xác định khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, ngập úng, hạn hán và các hiện tượng khí hậu cực đoan để xây dựng bản đồ rủi ro, phương án phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó. Hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở đất, lũ quét được xây dựng trong giai đoạn 2026-2028.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang đồng thời triển khai kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, xây dựng, nông nghiệp; chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường các-bon. Phát triển năng lượng tái tạo, công trình xanh, đô thị xanh và chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải cũng được khuyến khích.

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong quản lý môi trường, dự báo, cảnh báo thiên tai và sự cố môi trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường và biến đổi khí hậu cấp tỉnh sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát và phục vụ hoạch định chính sách phát triển bền vững.