Tuyên Quang: Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho lao động vùng khó khăn biên giới

Thanh niên xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang được tư vấn, định hướng lựa chọn nghề nghiệp và tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Năm 2026, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, phấn đấu trên 85% lao động có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế, tăng thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại các địa bàn vùng nghèo, vùng khó khăn.

Tại xã biên giới Thanh Thủy, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được triển khai nhằm giúp người dân, nhất là thanh niên và lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận thông tin học nghề, tuyển dụng và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Các hội chợ việc làm tổ chức tại hai xã Thanh Thủy và Phú Linh vào giữa năm 2026 thu hút gần 800 người tham gia, với gần 20 doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, tuyển dụng đến từ Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố lân cận.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng khoảng 6.000 lao động và tuyển sinh 2.000 người, tập trung vào những ngành nghề như may mặc, điện công nghiệp, điện dân dụng, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, kỹ thuật xây dựng và quản trị máy tính.

Mức thu nhập được giới thiệu từ 10-20 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí và trình độ. Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn nghề học, tìm hiểu điều kiện tuyển dụng và tiếp cận việc làm phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, Tuyên Quang xác định đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và điều kiện phát triển kinh tế từng địa phương.

Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh chú trọng đào tạo các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tổ chức đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn, ưu tiên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người thu nhập thấp.

Tuyên Quang phấn đấu trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo nghề

Tuyên Quang đặt mục tiêu đào tạo 2.095 người trình độ cao đẳng, trung cấp, gồm 350 người trình độ cao đẳng và 1.745 người trình độ trung cấp. Đồng thời, đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho 8.711 lao động nông thôn theo phương thức đặt hàng; phấn đấu trên 85% lao động sau đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Các ngành nghề đào tạo ưu tiên gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và dịch vụ tại địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, thực tập và tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp. Hoạt động đào tạo từng bước chuyển từ cung cấp kiến thức đơn thuần sang trang bị kỹ năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cụ thể.

Tại Trường Cao đẳng Tuyên Quang, nhà trường đang đào tạo 12 ngành trình độ cao đẳng, 26 ngành trình độ trung cấp cùng nhiều chương trình sơ cấp và đào tạo thường xuyên, với quy mô gần 3.000 học sinh, sinh viên.

Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đạt 116% kế hoạch; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt trên 94%, riêng trình độ cao đẳng đạt trên 98%.

Nhà trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện để người học thực hành, thực tập tại cơ sở sản xuất, tiếp cận công nghệ và môi trường làm việc thực tế.

Doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị và tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động.

Ông Đỗ Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang, nhấn mạnh định hướng đào tạo bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành và mở rộng liên kết doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề, khả năng thích ứng và cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.

Người dân tìm hiểu thông tin về chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề và cơ hội việc làm tại phiên tư vấn ở tỉnh Tuyên Quang.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, đào tạo nghề còn được gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh và khai thác tiềm năng kinh tế tại chỗ. Các nghề trồng trọt, chăn nuôi, trồng cây dược liệu, chế biến nông sản, du lịch cộng đồng được chú trọng nhằm giúp người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất, phát triển sinh kế và tự tạo việc làm.

Theo định hướng của Tiểu dự án 1 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, việc hỗ trợ học nghề phải gắn với nhu cầu người lao động, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Trong đó, chú trọng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp; đồng thời tăng cường kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động.

Từ hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại xã biên giới Thanh Thủy đến mô hình liên kết đào tạo, tuyển dụng của các trường nghề, Tuyên Quang đang từng bước tạo sự gắn kết giữa học nghề và việc làm.

Đây là cơ sở để tỉnh thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo, giúp người dân vùng nghèo, vùng khó khăn có thêm cơ hội phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững./.