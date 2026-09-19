Tuyên Quang: Đảng bộ xã Lâm Bình cụ thể hóa loạt chủ trương lớn của Trung ương

Chiều 18/9, Đảng ủy xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch triển khai những chủ trương, nghị quyết, kết luận và quy định mới của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với nhiệm vụ của địa phương.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Bình

Trong đó, hội nghị cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU ngày 28/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị đồng thời xem xét dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 28/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 26/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy định này.

Các nội dung khác được đưa ra thảo luận gồm dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU về triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Chương trình hành động số 70-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình hành động số 72-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh;

Chương trình hành động số 74-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; và Chương trình hành động số 75-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Lâm Bình

Hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm triển khai đồng bộ

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Lâm Bình, cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất chủ trương đối với các nội dung dự thảo.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo, trình Thường trực Đảng ủy xem xét và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng yêu cầu đề ra.

Việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh thành các kế hoạch triển khai tại cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, gắn các chủ trương với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển địa phương trong giai đoạn mới.