Tuyên Quang: Đa dạng hóa cách đưa pháp luật về bản làng

Lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân - Nguồn: Công an tỉnh Tuyên Quang

Chủ động nắm tình hình, phối hợp từ cơ sở

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Công an tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang đã ký Quy chế phối hợp.

Trọng tâm của quy chế là tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như tranh chấp đất đai, đất sản xuất, sinh kế và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Tuyên Quang có địa bàn rộng, đặc điểm dân cư, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng. Vì vậy, yêu cầu phối hợp giữa các ngành trong nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở ngày càng cao.

Theo ông Ma Quang Hiếu, việc phối hợp cần được thực hiện chủ động, thường xuyên, qua đó giúp các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới, miền núi.

Cùng với chủ động nắm tình hình, Tuyên Quang cũng đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng tới nội dung thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Tại vùng cao Lâm Bình, Sở Tư pháp tỉnh triển khai mô hình tuyên truyền lưu động kết hợp thi tìm hiểu pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần với đời sống người dân như nhận diện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, thủ tục hành chính về hộ tịch, đất đai.

Thông qua hình thức hỏi - đáp, xử lý tình huống và thi tìm hiểu pháp luật, các buổi tuyên truyền tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và vận dụng kiến thức pháp luật vào những tình huống cụ thể. Cách làm này góp phần khắc phục tình trạng tuyên truyền một chiều, tăng khả năng tiếp cận và ghi nhớ các quy định pháp luật.

Gắn phổ biến pháp luật với củng cố niềm tin

Cán chiến sĩ phổ biến luật pháp đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: Nam Sơn

Tại xã Hùng Lợi, địa bàn có đông đồng bào Mông, Dao, Tày sinh sống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang triển khai Đề án 57 của Bộ Quốc phòng, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với nâng cao nhận thức của người dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, cán bộ quân đội lồng ghép phổ biến pháp luật với việc nâng cao cảnh giác trước những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ. Cùng với đó, lực lượng chức năng chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động người dân.

Đại tá Nguyễn Thành An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết mục tiêu của công tác tuyên truyền không chỉ giúp đồng bào hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình mà còn nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu, độc và các luận điệu xuyên tạc, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Theo anh Lầu Văn Linh, ở thôn Nà Lay, trước đây một số người dân còn e ngại vì cho rằng pháp luật khó hiểu. Qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của công dân, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao cảnh giác trước những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Những thắc mắc của người dân cũng được cán bộ trực tiếp giải thích.

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Lợi, đánh giá các buổi tuyên truyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nội dung thiết thực, sát với thực tiễn. Qua đó, nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước; người dân tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và chủ động đấu tranh với những thông tin sai trái.

Từ việc chủ động nắm tình hình đến đổi mới phương thức tuyên truyền, sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và các sở, ngành đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang.

Khi pháp luật được truyền tải bằng những nội dung thiết thực, phương thức phù hợp và gắn với nhu cầu thực tế của người dân, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ được thể hiện ở việc người dân biết và hiểu quy định, mà còn ở khả năng vận dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phòng ngừa vi phạm và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.