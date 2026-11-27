Dự hội nghị có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà; Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Ma Thị Thúy; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang Nguyễn Việt Hà…

Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị có 11 lượt phát biểu của cử tri, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại cơ sở. Cử tri đề nghị quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp các tuyến đường ĐH.03, ĐT.185 và tuyến đường liên tỉnh qua thôn Khun Vìn; khắc phục các vị trí sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt; bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn đã hoàn thành.

ĐBQH Nguyễn Việt Hà thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị bố trí kinh phí chi trả chế độ dạy thêm giờ, dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số; bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí mua chất đốt phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến tại hội nghị

Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; bố trí nhân lực phù hợp với đặc thù hoạt động của y tế cơ sở; rà soát, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại tuyến xã, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân được khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp và làm rõ những nội dung cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của địa phương, nhất là những vấn đề chưa được giải quyết đáp ứng mong muốn của cử tri.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà cũng chia sẻ với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực ở một số vị trí còn thiếu.

Các đại biểu Quốc hội với cử tri xã Kiên Đài

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Kiên Đài tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, địa phương cần rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế; huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; không để người dân thiếu đói, thiếu ấm hoặc không có điều kiện đón Tết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang trao 50 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế cho xã Kiên Đài

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế cho xã Kiên Đài, góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.