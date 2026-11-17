Tại hội nghị, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời quyết định điều động ông Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách bộ phận từ ngày 16/11/2026. Ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được giao phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa các cán bộ được phân công, bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: Ngọc Hưng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đến nhận công tác, giữ chức Phó trưởng Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Tại hội nghị, các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cán bộ cũng được công bố. Theo đó, bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, được tiếp nhận đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Ma Quang Hiếu và bà Lý Thanh Loan. ﻿Ảnh: Ngọc Hưng.

Đồng thời, bà Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, được tiếp nhận đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn, nhất là đối với những nhiệm vụ đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Riêng Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề tỉnh cần sớm hoàn thiện điều kiện tổ chức, bố trí nơi làm việc, phân công nhiệm vụ theo chức năng và đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng, bảo đảm bộ phận đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.