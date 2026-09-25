Tuyên Quang công bố kết quả thi lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027

Toàn cảnh Trường THPT Chuyên Hà Giang.

Trên cơ sở điểm thi và điểm phúc khảo, Sở GD&ĐT sẽ chọn 15 học sinh/1 môn có điểm cao nhất để thành lập đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Kết quả được tổng hợp từ 9 môn thi trong kỳ thi tổ chức ngày 19 và 20-9-2026 vừa qua.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả đến thí sinh và niêm yết bảng điểm tại bảng thông báo của đơn vị.

Về phúc khảo, tất cả thí sinh đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi và không phải nộp lệ phí. Hồ sơ gồm đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu kèm theo và công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị dự thi.

Thí sinh nộp đơn tại đơn vị nơi đăng ký dự thi từ ngày 25-9 đến trước 17 giờ ngày 27-9-2026. Các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT trước 17 giờ 30 phút ngày 27-9, đồng thời gửi bản quét qua email phongktkd.sotuyenquang@moet.edu.vn. Hồ sơ quá hạn không được tiếp nhận.

Sở GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng phúc khảo đối với hồ sơ hợp lệ và thông báo kết quả chậm nhất ngày 30-9-2026.

Bạn xem bảng điểm tại đây.