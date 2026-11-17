Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều động ông Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT.

Bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Ma Quang Hiếu và bà Lý Thị Loan. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chuyển đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang. Ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ phận Thường trực, phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026.

Cùng với đó, ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, giữ chức Phó trưởng bộ phận.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh việc điều động, phân công và bổ nhiệm nhân sự là yêu cầu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt công việc, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mới; phát huy trách nhiệm, kinh nghiệm và chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể. Quá trình chuyển giao phải bảo đảm hoạt động của các đơn vị liên tục, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến những nhiệm vụ đang triển khai cũng như công việc trọng tâm của tỉnh.

Đối với Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, ông Hầu A Lềnh yêu cầu sớm hoàn thiện các điều kiện tổ chức, bố trí nơi làm việc và phân công nhiệm vụ theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Bộ phận cần sớm kiện toàn tổ chức Đảng, đưa hoạt động vào nề nếp, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.