Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT cho ông Ma Quang Hiếu. Ảnh: CTTĐT Tuyên Quang

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên tục, thông suốt.