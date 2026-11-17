Ông Ma Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang. (Ảnh: Ngọc Hưng)

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được điều động, nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đối với ông Ma Quang Hiếu trên cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo ngành Giáo dục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.