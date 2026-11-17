Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Ma Quang Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Cùng với đó, tỉnh quyết định tiếp nhận bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị cũng công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan của tỉnh. Trong đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Hoàng Nhị Sơn thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách từ ngày 16/11/2026. Ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được giao phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Hai cán bộ khác là ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Thường trực HĐND tỉnh cũng công bố quyết định tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công và bổ nhiệm nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động phối hợp với tập thể cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.

Ngày 9/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong thời gian không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 10/8. Việc đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp tỉnh, liên quan đến những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đến ngày 1/10, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin đã khởi tố bị can Vũ Đình Hưng để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hưng nằm trong số 41 bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và ở tất cả các môn thi, ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi.