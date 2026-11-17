Ông Ma Quang Hiếu, tân Giám đốc Sở GD&ĐT, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tuyên Quang Online.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT. Tại đơn vị mới, ông Hiếu được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công và bổ nhiệm nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động phối hợp với tập thể cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.

Trước đó, tại họp báo của Bộ Công an ngày 1/10, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết ông Vũ Đình Hưng (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang) bị khởi tố để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hưng bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang, xảy ra hồi tháng 6/2026.