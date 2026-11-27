Cán bộ Trạm Y tế xã Đồng Văn khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh trên địa bàn.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 1.458.411/1.476.567 người dân theo rà soát, đạt tỷ lệ 98,77% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 43 xã hoàn thành 100% chỉ tiêu; 4 xã có tỷ lệ hoàn thành dưới 80%; các xã còn lại đều đạt trên 80% chỉ tiêu khám sức khỏe cho người dân.

Song song với việc triển khai khám sàng lọc tại cơ sở, ngành Y tế tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn tại các địa bàn có tiến độ chậm, đồng thời siết chặt chất lượng chuyên môn và tính chính xác của dữ liệu y tế trên hệ thống chung. Mục tiêu xuyên suốt của ngành là đưa dịch vụ y tế dự phòng đến gần dân hơn, giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho người dân.