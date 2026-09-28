Tuyên Quang có 3 tập thể được biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại biểu và đại diện tập thể Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của tỉnh.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2026, gắn với vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Hiện nay, cả nước có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng và hòa giải cơ sở. Đây là nguồn lực xã hội to lớn góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, đối thoại cùng với nền tảng số, Ban Công tác Mặt trận đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần người dân hơn, đồng thời huy động hàng triệu lượt người tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an tôn vinh 54 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bình yên tại các khu dân cư.

Tỉnh Tuyên Quang có 3 tập thể được biểu dương, tôn vinh gồm: Ban Công tác Mặt trận thôn Thíp, xã Bằng Hành; Ban Công tác Mặt trận Tổ 13 - thôn Tha, phường Hà Giang 1; Ban Công tác Mặt trận thôn Ngòi Sen, xã Yên Phú.

Các Ban Công tác Mặt trận được biểu dương tại hội nghị toàn quốc là sự ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời góp phần lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.