Tuyên Quang có 3 tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Tác phẩm Lớp học quan họ của tác giả Quang Minh (Tuyên Quang).

Cuộc thi năm nay nhận được 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước (gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 ảnh bộ). Hội đồng Nghệ thuật đã thẩm định và lựa chọn 200 tác phẩm xuất sắc của 166 tác giả để trưng bày triển lãm (gồm 156 ảnh đơn và 44 ảnh bộ); trong đó, 32 tác phẩm tiêu biểu đã được trao giải thưởng (3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích).

Tác phẩm Bản Phùng thức giấc của tác giả Phan Ngọc Anh (Tuyên Quang).

Tỉnh Tuyên Quang có 3 tác giả (là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) vinh dự có tác phẩm được Ban Tổ chức chọn trưng bày tại Triển lãm, gồm các tác giả: Quang Minh, Đinh Hải Ngọc, Phan Ngọc Anh.

Tác phẩm Tầm vóc mới, tương lai mới của tác giả Đinh Hải Ngọc (Tuyên Quang).

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm phản ánh sinh động vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa và thiên nhiên Việt Nam. Bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh tinh tế, các tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc giàu giá trị thẩm mỹ, góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, phát triển.