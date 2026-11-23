Ông Nguyễn Văn Diện (thứ 7 bên phải) được tôn vinh gương nhân ái tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp nhân đạo.

Tỉnh Tuyên Quang có 3 cá nhân được tôn vinh, gồm: Bà Tống Thị Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh; ông Chư Văn Chung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hà và ông Nguyễn Văn Diện, đại diện Mái ấm Dương Hiển, xã Phú Linh.

Ba cá nhân tỉnh Tuyên Quang được tôn vinh gương nhân ái tiêu biểu.

Các cá nhân được tuyên dương ở các lĩnh vực: Nhân ái trợ giúp người nghèo và người yếu thế; chăm lo trẻ em và vun đắp tương lai; sáng kiến kết nối nguồn lực và phát triển cộng đồng. Việc 3 cá nhân của tỉnh được vinh danh ghi nhận những đóng góp thiết thực, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân ái, góp phần thúc đẩy phong trào nhân đạo trên địa bàn tỉnh.