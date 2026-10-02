Tuyên Quang có 2 cá nhân đoạt giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Anh Sùng Mạnh Hùng và chị Đặng Thị Hương.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh tiền thân là Giải thưởng 15 – 10 nhằm vinh danh những cán bộ, hội viên Hội LHTN có thành tích xuất sắc.

Chị Đặng Thị Hương hiện là Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thanh Thủy. Chị được biết đến là thủ lĩnh Đoàn năng động, người dân tộc Dao đã tích cực đổi mới phong trào thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chị từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm, đoạt giải cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Với nhiệt huyết bảo tồn văn hóa dân tộc Mông, anh đã sáng tạo sử dụng nền tảng số để quảng bá nét đẹp, đời sống và du lịch vùng cao đến công chúng. Các kênh mạng xã hội của anh trở thành cầu nối hiệu quả đưa văn hóa truyền thống tiếp cận gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.

Hai cá nhân xuất sắc tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần cống hiến và lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa về thanh niên nơi cực Bắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.