Tuyên Quang có 10 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc 2021 - 2025.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự sự kiện có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đoàn do bà Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn.

Đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương khen thưởng đợt này bao gồm đại diện các Gia đình học tập tiêu biểu như: Ông Nguyễn Gia Lượng (phường Hà Giang 1), ông Nguyễn Văn Hòa (phường Minh Xuân); đại diện Dòng họ học tập có ông Mã Thanh Bình (Trưởng dòng họ Mã, xã Tùng Bá), ông Hà Đức Học (Trưởng dòng họ Hà Đức, xã Hòa An); đại diện Cộng đồng học tập có ông Diệp Ngọc Hả (Trưởng thôn Phố Lũng Phìn, xã Lũng Phìn), ông Đặng Tòn Sềnh (Trưởng thôn Khau Cau, xã Lâm Bình); đại diện Đơn vị học tập tiêu biểu là bà Đặng Thị Thùy Linh (Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn) và bà Lê Thị Lan (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Na Hang); cùng các Công dân học tập tiêu biểu là bà Mạc Thị Miến (xã Đồng Yên) và ông Phạm Đình Thắng (xã Lực Hành). Trước đó, ngày 6-10, các đại biểu đã vinh dự được gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cùng các đại biểu tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong cả nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Đây cũng là dịp để các đại biểu tỉnh Tuyên Quang giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hay với các địa phương trên cả nước, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.