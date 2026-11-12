Tuyên Quang có 1 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Cô giáo Nguyễn Ngọc Anh, Trường THPT Kim Xuyên, xã Hồng Sơn được tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026.

Về công tác tại trường Trường THPT Kim Xuyên, cô Ngọc Anh luôn trăn trở làm sao để mỗi giờ học Ngữ văn thực sự cuốn hút, khơi dậy niềm yêu thích học tập ở học sinh vùng khó. Từ trăn trở đó, cô mạnh dạn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào giảng dạy. Đề tài sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” của cô được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành. Cô cũng đạt giải Nhì cuộc thi Thiết bị dạy học số cấp tỉnh.

Bên cạnh đổi mới phương pháp, cô Ngọc Anh còn có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, đội tuyển Ngữ văn lớp 11 do cô phụ trách đạt 1 giải Nhất và 2 giải Ba. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, là Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở vai trò cán bộ Đoàn, cô Ngọc Anh là người gần gũi, nhiệt huyết với đoàn viên, thanh niên. Cô chủ động tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực như “Tiếp sức mùa thi”, “Chăn ấm mùa đông”; tham gia thăm hỏi các gia đình chính sách và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp. Với những đóng góp đó, cô nhiều năm liền được Tỉnh đoàn Tuyên Quang tặng Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội, từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.