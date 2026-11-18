Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Sau khi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành hướng dẫn triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Cơ quan thường trực giải thưởng đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thể lệ, hướng dẫn tham gia đến các tỉnh, thành phố, bộ, ngành và tổ chức khoa học và công nghệ thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, người lao động và các tổ chức nghiên cứu tham gia. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 121 công trình của 15 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các bộ, ngành Trung ương. Qua quá trình xem xét, Ban Tổ chức lựa chọn 83 công trình đủ điều kiện đưa vào chấm giải, thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó có lĩnh vực cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho 42 công trình xuất sắc, gồm: 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích ở các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Giải thưởng.

Tỉnh Tuyên Quang đoạt 1 giải Khuyến khích với đề tài “Áp dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, chiết xuất tinh bột nghệ cao cấp mang lại giá trị kinh tế, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương” do chị Trần Thị Sáu, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn, thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc làm Chủ nhiệm đề tài.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang với tác giả đoạt giải.

Giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trên toàn quốc đã có các công trình khoa học xuất sắc, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt chất lượng các công trình dự thi ngày càng được nâng cao qua các năm, tạo được tiếng vang lớn trong giới khoa học, trong các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trên cả nước, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện hiện tại của đất nước, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2027.