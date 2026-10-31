Tuyên Quang có 1 cá nhân đạt Giải thưởng 'Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi' toàn quốc năm 2026

Anh Lê Thành Trung đạt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026.

Trong quá trình công tác, anh Lê Thành Trung đã tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là sáng kiến cấp tỉnh về tham mưu xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ, góp phần tinh gọn bộ máy và bảo đảm hoạt động vận hành ổn định, thông suốt.

Cùng với đó, anh Trung đã tham mưu xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang phiên bản 4.0, tạo khuôn khổ thống nhất cho các cơ quan nhà nước triển khai chuyển đổi số đồng bộ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu dùng chung của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Hai sáng kiến này đều được công nhận cấp sở.

Anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được xếp loại đảng viên và công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" nhằm tôn vinh các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, tích cực tham gia phong trào "3 trách nhiệm" và "Tuổi trẻ sáng tạo", qua đó tạo động lực thúc đẩy lực lượng cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.