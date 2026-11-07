Tuyên Quang chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Hội thi góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật, đưa kiến thức về phòng, chống tảo hôn đến gần hơn với đồng bào vùng cao Tuyên Quang

Ngày 7.11, tại xã Mèo Vạc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026.

Tham gia Hội thi có 7 đội đến từ các xã Mèo Vạc, Đồng Văn, Sà Phìn, Lũng Phìn, Thắng Mố, Khâu Vai và Sơn Vĩ. Thành viên các đội là cán bộ, công chức, viên chức, người có uy tín, tuyên truyền viên pháp luật, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: màn chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung tập trung vào những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; điều kiện, độ tuổi kết hôn; quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân; quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; nguyên nhân, tác hại và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các phần thi sân khấu hóa góp phần chuyển tải thông điệp về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Với hình thức sân khấu hóa, các quy định pháp luật được chuyển tải qua những tình huống gần gũi với đời sống.

Các tiểu phẩm phản ánh những quan niệm, tập quán có nguy cơ dẫn đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời đề cao vai trò của gia đình, nhà trường, chính quyền cơ sở và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp.

Không chỉ là hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật, Hội thi còn tạo diễn đàn để cán bộ cơ sở, người có uy tín và các lực lượng làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán tại địa phương.

Các tiểu phẩm phản ánh những tập quán lạc hậu, đồng thời đề cao vai trò gia đình và cộng đồng trong ngăn ngừa tảo hôn

Thông qua Hội thi, kiến thức pháp luật được truyền tải theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang.