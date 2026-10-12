Tuyên Quang chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh

Trong thư, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh gửi tới các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Bức thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động vượt khó, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời thể hiện vai trò của đội ngũ doanh nhân trong huy động nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đề cập đến định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước cùng những chủ trương chiến lược của Trung ương đang tạo động lực để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là cơ hội để Tuyên Quang phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh tin tưởng đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến; đề cao tinh thần tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định Tuyên Quang luôn trân trọng, đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bình đẳng, lành mạnh, bền vững.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy chúc các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, phát triển thịnh vượng, tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.