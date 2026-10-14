Tuyên Quang chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu dự Hội Nghị.

Dự hội nghị có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định số 248/QĐ-HĐTS ngày 15-7-2026 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 45 thành viên, trong đó có 17 thành viên Ban Thường trực và 28 ủy viên. Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.

Hội nghị cũng công bố Công văn số 332/HĐTS-VP1 ngày 23-9-2026 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 thành viên, theo đó, Hòa thượng Thích Gia Quang giữ chức Trưởng ban Tăng sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Phúc giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nguyên Toàn giữ chức Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Việc kiện toàn nhân sự Ban Trị sự và các ban chuyên môn góp phần củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, phát huy vai trò của tăng ni, Phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.