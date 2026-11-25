Các đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Minh Ngọc hướng dẫn nhân dân trong xã sử dụng điện thoại thông minh để kết nối hệ thống dữ liệu Quốc gia.

Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số trong truyền thông dân số. Đến năm 2030, phấn đấu 60% cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân được tiếp cận thông tin về dân số trên nền tảng số; 100% xã, phường triển khai Đề án Chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số; 90% tài liệu, sản phẩm truyền thông được số hóa, cập nhật trên cơ sở dữ liệu truyền thông số dùng chung; 95% cán bộ làm công tác dân số cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực truyền thông số, truyền thông xã hội.

Bên cạnh hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tư vấn cộng đồng, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm truyền thông số như tin, bài, infographic, video ngắn, podcast, phóng sự và tài liệu điện tử; tăng cường phổ biến trên cổng thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống.

Việc ứng dụng công cụ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong sản xuất, phân phối, theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông cũng từng bước được triển khai, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.