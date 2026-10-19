Tuyên Quang chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tại các khu, điểm du lịch

Làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Chỉ đạo này được đưa ra trước tình trạng một số khu, điểm du lịch vẫn tồn tại tình trạng xây dựng, cải tạo công trình không phép, sai phép, lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn và gây nguy cơ sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không đánh đổi an toàn và môi trường lấy lợi ích trước mắt. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và xem đây là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện theo phân cấp; rà soát, phân loại công trình vi phạm để xử lý; kiên quyết thi hành các quyết định xử lý, không để tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới. Riêng UBND xã Minh Tân phải tập trung xử lý dứt điểm 13 công trình vi phạm; UBND xã Lũng Cú khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm tại Lô Lô Chải và báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2026.

Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra chuyên ngành, hướng dẫn chuyên môn, kiểm soát an toàn giao thông, PCCC và hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc.