Tuyên Quang chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Qua quá trình thu thập thông tin, tư liệu lịch sử, kết hợp thông tin do các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên cung cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã từng bước làm rõ thêm những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.

Trong 2 ngày 3 và 4/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực điểm cao 685 và thống nhất chủ trương theo nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm tại điểm cao 685 và phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang xác định đây là 5 mộ tập thể, với tổng số 69 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, tại đỉnh mỏm E2 là mộ tập thể của một khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 được xác định có 6 hài cốt liệt sĩ. Tại sườn đông mỏm E3 là mộ tập thể của Tiểu đội cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 với 12 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đang huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thực hiện nhiệm vụ trên điểm cao 685, xã Thanh Thủy. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại sườn đông mỏm E4 là mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 với 15 hài cốt liệt sĩ. Tại đỉnh mỏm E5 là mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 với 6 hài cốt liệt sĩ. Tại sườn đông mỏm E5 là mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 với 30 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 2, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026, bảo đảm tiến độ, rõ kết quả và an toàn tuyệt đối.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương xây dựng phương án tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là các mộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Việc quy tập phải được tổ chức chặt chẽ, an toàn, đúng quy trình, đúng quy định và triển khai trong thời gian sớm nhất.

Cùng với nhiệm vụ quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang cũng được giao tiếp tục tham mưu triển khai quy trình thu thập, xử lý, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể; tham mưu các giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ; tổ chức lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên điểm cao 685 gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang phối hợp rà soát hồ sơ, tài liệu, danh sách liệt sĩ và các nguồn tư liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ đối chiếu, xác minh, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hướng dẫn các xã, phường rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đang được lưu trữ tại địa phương.

Sở Y tế được giao chỉ đạo Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, trang thiết bị để tiếp nhận, lưu trữ tạm thời các mẫu hài cốt liệt sĩ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bàn giao, bảo đảm chất lượng trước khi bàn giao cho

Tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong thu thập, khảo sát và xác minh thông tin. Các xã, phường chỉ đạo phối hợp hỗ trợ các đội rà phá bom mìn, vật nổ và các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, đồng thời rà soát lại toàn bộ thông tin đã có trước đây cũng như các thông tin mới được cấp trên và nhân dân cung cấp.