Tuyên Quang - châu Văn Sơn (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác toàn diện về văn hóa và du lịch

Các đại biểu tại buổi Hội đàm.

Tham dự và chủ trì hội đàm, về phía tỉnh Tuyên Quang có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ lưu trú lớn trên địa bàn. Về phía đoàn đại biểu quốc tế có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn cùng các doanh nghiệp tiêu biểu của châu Văn Sơn (Trung Quốc).

Phát biểu chào mừng tại hội đàm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Hoài nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu châu Văn Sơn đã đến thăm, mang theo tình cảm hữu nghị tốt đẹp và tham gia Lễ hội Thành Tuyên. Hội đàm lần này là dấu mốc quan trọng, hiện thực hóa các thỏa thuận giao lưu hữu nghị, mở ra hướng phát triển mới thiết thực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực di sản văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế du lịch giữa hai địa phương. Tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có châu Văn Sơn. Đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan quản lý văn hóa, du lịch hai bên; tăng cường chia sẻ thông tin về chính sách, thị trường, sản phẩm và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch qua biên giới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hoài phát biểu.

Đồng thời, tập trung hơn vào việc xây dựng các chương trình, tuyến và sản phẩm cụ thể, lấy nhu cầu thị trường và khả năng tổ chức của doanh nghiệp làm cơ sở. Cùng với đó, phát huy vai trò trực tiếp của Hiệp hội và doanh nghiệp hai bên. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối; doanh nghiệp cần chủ động làm việc với nhau về sản phẩm, giá dịch vụ, lịch trình, thị trường, tiêu chuẩn phục vụ và phương thức đưa, đón khách.

Hai bên tiếp tục phối hợp, trong phạm vi chức năng và quy định của mỗi nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo; đồng thời quan tâm đến chất lượng dịch vụ, an toàn cho du khách và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu chứng kiến doanh nghiệp của hai bên ký thỏa thuận hợp tác về du lịch, lữ hành.

Đồng chí Lưu Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chu đáo mà tỉnh Tuyên Quang dành cho đoàn. Đồng chí đánh giá cao quy mô và sức lan tỏa của Lễ hội Thành Tuyên, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa phong phú của Tuyên Quang. Đại diện đoàn khẳng định châu Văn Sơn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Tuyên Quang để khai thác hiệu quả các tuyến du lịch kết nối, thúc đẩy trao đổi đoàn khách và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư.

Đồng chí Lưu Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phát biểu.

Tại hội đàm, trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, các đại biểu đã tập trung trao đổi sâu rộng về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tặng đoàn bức ảnh phong cảnh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị như Công ty TNHH MTV Coong Travel, Tổ hợp Nghi dưỡng và giải trí sáng tạo Bách Thảo Ngân, Công ty TNHH Alpha Trip và Khách sạn Mường Thanh đã thảo luận, giới thiệu tiềm năng, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời thảo luận chi tiết về các điều kiện cần thiết để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lữ hành của châu Văn Sơn.

Đoàn châu Văn Sơn tặng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang bức tranh.

Hai bên giới thiệu, trao đổi các tiềm năng, thế mạnh của nhau.

Hội đàm xúc tiến, trao đổi hợp tác văn hóa, du lịch Tuyên Quang - Văn Sơn năm 2026 đã thành công tốt đẹp, thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.