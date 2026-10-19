Tuyên Quang chấn chỉnh vi phạm xây dựng tại các khu, điểm du lịch

Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu xã Lũng Cú kiểm tra hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, cơi nới tại Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng và phản ánh của nhân dân, tại một số khu, điểm du lịch vẫn còn tình trạng xây dựng, cải tạo, cơi nới các công trình phục vụ khách du lịch như cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm dừng chân, sàn ngắm cảnh, điểm check-in không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch.

Một số trường hợp lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn đường bộ, đất rừng, hành lang bảo vệ sông, suối, hồ; san gạt mặt bằng, tập kết vật liệu gây nguy cơ sạt lở, mất an toàn, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và không gian văn hóa.

Một số địa phương chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, xử lý chưa kiên quyết, để vi phạm kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn của người dân, khách du lịch và các giá trị di sản, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp theo phân cấp về quản lý trật tự xây dựng, đất đai.

Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu lực lượng công an tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tổ chức rà soát tổng thể các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ và công trình phục vụ khách du lịch. Các công trình phải được phân loại cụ thể theo tình trạng pháp lý, xác định biện pháp, lộ trình xử lý. Kiên quyết thực hiện các quyết định xử lý đã có hiệu lực, không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái dựng công trình đã tháo dỡ.

Đối với xã Minh Tân, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm 13 công trình chưa tự giác tháo dỡ tại thời điểm kiểm tra ngày 14/9 vừa qua.

Xã Lũng Cú cần khẩn trương kiểm tra hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, cơi nới tại Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải. Xác minh hồ sơ pháp lý, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn kiến trúc truyền thống, cảnh quan và không gian văn hóa của làng.

Tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra về trật tự xây dựng, quy hoạch, kiến trúc và an toàn công trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, kiểm tra hoạt động du lịch, phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, đất rừng, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch.