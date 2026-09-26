Tuyên Quang chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trung tâm hành chính công xã Việt Lâm (Tuyên Quang) nhộn nhịp ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Đồng thời, tỉnh cũng nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương.

Theo ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, việc tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; nghiên cứu mở rộng không gian phát triển, hình thành các đơn vị hành chính có quy mô, điều kiện và năng lực quản lý phù hợp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu cần thiết trong quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có dấu hiệu xuất hiện thông tin, dư luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa được cơ quan có thẩm quyền thông tin, công bố; đồng thời có biểu hiện một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức dao động tư tưởng, tâm lý chờ đợi, giảm sút tinh thần trách nhiệm, sao nhãng công việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho biết, việc nghiên cứu, đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mở rộng không gian phát triển và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được lấy lý do đang nghiên cứu, dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính hoặc có thể thay đổi vị trí công tác để trì hoãn, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng hoặc không giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Công việc phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng trách nhiệm.

Không tự ý thu thập, xây dựng, trao đổi, phát tán, phổ biến các phương án, danh sách, thông tin về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, nhân sự khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc công bố; chủ động cung cấp, sử dụng thông tin chính thống, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; không chờ đợi, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm công việc được giải quyết liên tục; không để hồ sơ, công việc tồn đọng kéo dài do nguyên nhân chủ quan, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc và trách nhiệm thực thi công vụ; xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện sao nhãng, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, để chậm trễ, tồn đọng công việc. Đặc biệt, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ và việc phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh những bất cập trong tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực tế; đẩy mạnh phân cấp triệt để đi đôi với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc lãnh đạo làm thay việc của nhân viên.

Tuyên Quang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã; đầu tư nâng cấp hạ tầng số và trang thiết bị cho các xã vùng sâu, vùng xa. Hoàn thiện sắp xếp ổn định thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Việc kiên quyết chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính khẳng định quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo các hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.