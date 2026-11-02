Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất, sụt lún

Sạt lở đất đá tại tuyến đường tỉnh 184, đoạn từ xã Phú Linh đi xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) sau một đợt mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời có thể xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực đô thị. Trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 1/11 đến 14 giờ ngày 2/11), một số khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tại một số điểm ở mức cao như: Tân Lập 1 (xã Tân Quang) 342 mm, Nậm Khòa (xã Hồ Thầu) 214 mm, Xuân Minh 2 (xã Thông Nguyên) 144 mm, Quảng Ngần (xã Việt Lâm) 126 mm, Thượng Sơn 1 (xã Thượng Sơn) 126 mm, Việt Lâm (xã Vị Xuyên) 120 mm, Cao Bồ 2 (xã Cao Bồ) 120 mm. Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã ở trạng thái gần bão hòa (trên 80%) hoặc bão hòa.

Trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm như Tân Quang, Thông Nguyên, Việt Lâm, Hồ Thầu, Thượng Sơn, Vị Xuyên…. Mưa tiếp diễn trên nền đất đã ngậm nước làm gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực xung yếu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, cản trở việc đi lại của các phương tiện; gây hư hỏng, phá hủy công trình và thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, sụt lún để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó. Tăng cường theo dõi diễn biến mưa, cảnh báo kịp thời đến người dân tại các khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực sườn dốc và vùng trũng thấp để có phương án bảo đảm an toàn.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; không đi qua ngầm tràn, cầu tràn khi nước dâng cao, chảy xiết. Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông, suối nhỏ cần bố trí cảnh báo, hướng dẫn người dân chú ý khi di chuyển, chủ động phòng tránh các tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra.