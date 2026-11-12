Tuyên Quang: Cảnh báo mưa to đến rất to tại nhiều địa phương

Các địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa vừa và dông.

Qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, trong 3 giờ qua, các vùng mây đối lưu đã gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông tại một số thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Bạch Đích, Bằng Lang, Cán Tỷ, Hùng Đức, Thái Sơn, Thắng Mố, Yên Minh và Yên Sơn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, từ thời điểm hiện tại đến một vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to, rải rác có dông sét kèm gió mạnh tại những khu vực trên. Sau đó, vùng mưa có khả năng mở rộng sang các xã, phường: Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lực Hành, Minh Quang, Nà Hang, Nghĩa Thuận, Phố Bảng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Tri Phú, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Nguyên và các xã, phường lân cận.

Trước diễn biến thời tiết trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc công trình không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và có phương án phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.