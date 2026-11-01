Tuyên Quang cảnh báo mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Một số nơi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa rào và dông.

Theo bản tin cảnh báo phát lúc 9 giờ 30 phút ngày 1/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong đêm qua và sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Dự báo, đêm 1/11 và sáng 2/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đáng chú ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình, bảo vệ sản xuất và tài sản. Đặc biệt, cần đề cao cảnh giác tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; không đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng cao, chảy xiết và chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Các địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến mưa dông, rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.