Tuyên Quang: Cảnh báo mưa lớn cục bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và tối 8-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi cao phía Bắc tỉnh, sau đó lan rộng đến các địa phương khác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng núi cao cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 8-11 đến sáng 9-11, toàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, mưa có cường suất lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, nhất là tại các khu vực đồi núi có địa hình dốc, taluy đường giao thông và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt. Mưa lớn cũng có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng khu dân cư, làm giảm tầm nhìn, gây trơn trượt và ách tắc giao thông.

Cùng với diễn biến mưa dông, từ đêm 8-11, thời tiết chuyển rét, vùng núi cao phía Bắc tỉnh có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 16-18°C; riêng vùng núi cao phía Bắc phổ biến từ 11-13°C, có khả năng xuất hiện vào ngày 10 và 11-11.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ven suối, taluy dốc khi mưa lớn. Đặc biệt, cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, sụt lún, nước suối chuyển màu đục, dòng chảy tăng nhanh để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Chính quyền các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá; chủ động phương án cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.