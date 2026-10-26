Tuyên Quang cảnh báo mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá

Mưa dông xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Theo tin cảnh báo phát lúc 2h50 ngày 26/10/2026, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu gây mưa rào và dông tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã Thông Nguyên và Tân Quang.

Trong khoảng thời gian từ hiện tại đến vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, dông tại những khu vực trên, cục bộ có mưa to. Sau đó, mưa dông có khả năng lan sang các xã Nậm Dịch, Thượng Sơn, Việt Lâm, Linh Hồ, Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Bằng Lang, Quang Bình, Hồ Thầu, Quảng Nguyên, Hoàng Su Phì và các khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Trước diễn biến trên, các cơ quan, đơn vị và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế đi lại khi mưa dông nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.