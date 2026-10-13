Tuyên Quang cam kết tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể các tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, các tập đoàn kinh tế cùng doanh nhân trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản lĩnh vượt khó.

Đội ngũ doanh nghiệp không chỉ duy trì, phát triển sản xuất, tích cực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đoàn công tác thăm, chúc mừng Công ty Điện lực Tuyên Quang. ﻿Ảnh: Cổng TTĐTTQ

​Bước vào giai đoạn phát triển mới, các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước cùng những chủ trương chiến lược của Trung ương đang mở ra động lực mạnh mẽ. Đây là cơ hội lớn để Tuyên Quang phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ doanh nhân – những người hội tụ trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần yêu nước – sẽ tiếp tục phát huy khát vọng cống hiến, tính tiên phong để đạt nhiều thành công mới, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Woodsland. ﻿Ảnh: Cổng TTĐTTQ

​Song hành cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Tuyên Quang luôn trân trọng, đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển bình đẳng, lành mạnh và bền vững. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, an toàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư.

​Với tình cảm tri ân sâu sắc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh, phát triển thịnh vượng, tiếp tục đồng hành xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.