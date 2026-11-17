Ông Ma Quang Hiếu - Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Hội nghị công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đáng chú ý, Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, ngày 9/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 1/10/2026, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả các mặt công tác trong quý III do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đối với vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 41 bị can, trong đó có Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 13/11/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cán bộ, đồng thời thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến sai phạm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Đình Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.