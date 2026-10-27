Tuyên Quang:Băng rừng, vượt suối trong đêm cứu người đàn ông hôn mê dưới vực sâu

Ngày 27.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng xuyên đêm tìm kiếm, cứu nạn một người đàn ông gặp nạn khi đi lấy củi trong rừng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 25.10, ông T.V.S. (SN 1964, dân tộc Mông, trú tại thôn Sủng Lảng, xã Thắng Mố, Tuyên Quang) đi lấy củi tại khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về, không thể liên lạc nên tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa ông S. đi cấp cứu

Công tác tìm kiếm diễn ra trong đêm tối, thời tiết giá lạnh, địa hình núi rừng hiểm trở với nhiều khe sâu, gây khó khăn cho việc tiếp cận khu vực nghi có người gặp nạn.

Đến 22h ngày 25.10, lực lượng chức năng phát hiện ông S. nằm bất tỉnh dưới vực sâu gần khe suối.

Nạn nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu, chân, tổn thương hai mắt và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Các lực lượng nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực hiểm trở, chuyển đến Trạm Y tế xã, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị.

Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, đến sáng 26.10, ông T.V.S. đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.