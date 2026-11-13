Tuyên Quang: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Đoàn do Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn; cùng đi có chư tôn đức trong Ban Trị sự.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tuyên Quang; cùng lãnh đạo các phòng ban thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Thanh Phúc phát biểu

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQVN tỉnh. Thượng tọa cho biết, Ban Trị sự luôn tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội được GHPGVN tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Việt Khánh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tuyên Quang mong rằng trong thời gian tới, Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, các cuộc vận động; hướng dẫn hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.