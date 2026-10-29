Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030

Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển TMĐT trở thành động lực quan trọng trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của tỉnh, hình thành hệ sinh thái TMĐT hiện đại kết nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Môi trường cạnh tranh lành mạnh: Tỷ lệ website TMĐT bán hàng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng dưới 10%; 100% chợ truyền thống đủ điều kiện triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Trên 70% doanh nghiệp ứng dụng TMĐT và nền tảng số; 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã kinh doanh trên nền tảng TMĐT; 100% giao dịch trên nền tảng TMĐT có hóa đơn điện tử.

Phát triển theo liên kết vùng: Tỷ lệ xã, phường có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến đạt từ 60% trở lên; 100% xã, phường được tiếp cận, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển xanh, bền vững: Tỷ lệ sản phẩm TMĐT sử dụng bao bì nhựa giảm còn tối đa 45%; bao bì chất liệu tái chế đạt 50%; ít nhất 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh.

Phát triển nguồn nhân lực: 60% các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trên địa bàn triển khai đào tạo chuyên ngành liên quan đến TMĐT; hàng năm có từ 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát giao dịch TMĐT xuyên biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát triển hạ tầng số băng thông rộng, phủ sóng 4G/5G, phát triển hạ tầng bưu chính và logistics tại các khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu.

Kết nối cơ sở dữ liệu TMĐT dùng chung, thực hiện xác thực danh tính người bán, nâng cấp và vận hành hiệu quả sàn thương mại điện tử của tỉnh (santmdttuyenquang.gov.vn) và phần mềm truy xuất nguồn gốc.

Xây dựng chuỗi cung ứng thông minh cho nông sản đặc sản, kết nối sàn TMĐT với các tỉnh bạn, thí điểm mô hình bán hàng đa kênh (O2O).

Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tuyên truyền kê khai nộp thuế điện tử và cảnh báo rủi ro trên không gian mạng.

Phối hợp triển khai Chương trình phát triển TMĐT quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng nước ngoài và TMĐT xuyên biên giới.